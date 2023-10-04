"Интервью": Карен Оганесян – о реконструкции знаковых проектов

В августе исполняется 2,5 года с момента создания федеральным правительством консолидированного "Единого заказчика в сфере строительства". Генеральный директор этой публично-правовой компании Карен Оганесян рассказал, какие знаковые объекты были за это время реконструированы и построены с нуля.

Какие объекты строят в данный момент в Крыму и новых регионах России? Подробнее – в программе "Интервью".