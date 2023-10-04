В ГД внесли законопроект о реестре плательщиков алиментов

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в РФ реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

"В целях <...> повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект, <...> предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что такой реестр станет частью базы данных Федеральной службы судебных приставов. Включать в него будут должников по алиментам, которые находятся в розыске или ранее привлекались к административной или уголовной ответственности.

Кроме того, законопроектом предполагается заключение соглашения между ФССП и Фондом пенсионного и социального страхования РФ, благодаря которому первая сможет получать информацию о трудоустройстве лиц, отказывающихся от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.

В кабмине напомнили, что взыскание алиментов является важной составляющей работы ФССП. Неуплата алиментов ведет к возбуждению административного или уголовного дела, однако производство по таким делам нередко затягивается. Ожидается, что создание отдельного реестр повысит эффективность взыскания алиментов.

Минувшим летом в РФ приняли закон о праве отцов на алименты. Речь о нетрудоспособных мужчинах, которые которые фактически осуществляют уход за ребенком. Требовать алименты с бывших супруг они смогут в течение трех лет со дня рождения ребенка.



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