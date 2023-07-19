Госдума приняла закон о праве отцов на алименты

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Госдума в третьем чтении приняла закон о праве отцов, ухаживающих за ребенком, в судебном порядке требовать алименты с бывшей супруги. До сих пор право на алименты в РФ имели только женщины.

Согласно принятой норме, мужчина может рассчитывать на алименты, если он нетрудоспособен, но при этом фактически осуществляет уход за ребенком. В таком случае бывшая супруга, если она обладает достаточными средствами, должна будет платить алименты в течение трех лет со дня рождения ребенка. При этом в случае с ребенком-инвалидом алименты должны выплачиваться вплоть до достижения им 18 лет.

Такой же порядок требования алиментов устанавливается для отцов, которые стали нетрудоспособными в период нахождения в браке или в течение года после его расторжения, а также для мужчин, достигших пенсионного возраста не позднее чем через пять лет после развода, если брак при этом был долгим.

Законопроект о праве отцов на алименты в первом чтении приняли еще в июне прошлого года. Как отмечал один из авторов документа, он был разработан в целях обеспечения равных прав граждан и направлен на создания условий, необходимых для развития, воспитания и образования детей.

Между тем недавно фракция ЛДПР в Госдуме выступила с инициативой о введении в России отцовского капитала. Так, за первого ребенка мужчинам предлагается выплачивать 500 тысяч рублей.

