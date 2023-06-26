Приставам ограничат срок закрытия дел после оплаты долга

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий срок закрытия исполнительных производств о взыскании долгов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно принятым изменениям, с июля следующего года Федеральная служба судебных приставов должна будет прекращать дела не позже чем через три дня после того, как долг был погашен. Информация о состоянии долга будет поступать в ведомство через ГИС о государственных и муниципальных платежах.

Аналогичное требование распространяется на ситуации, когда взыскать долги невозможно. Тогда судебный пристав должен подтвердить отсутствие такой возможности, после чего в тот же срок выносится постановление о прекращении производства.

Ранее адвокат Георгий Дудко рассказал, что могут забрать у должника. Обычно приставы арестовывают денежные средства и имущество на сумму, близкую к сумме долга. Однако если этого не хватает, то у человека могут изъять технику, например компьютер или телевизор.

