"Московский патруль": в Москве мужчина на электросамокате сбил девушку и скрылся

В Москве мужчина на электросамокате сбил девушку и скрылся с места происшествия. Момент наезда снял видеорегистратор проезжающего мимо авто.

На кадрах видно, как подозреваемый на полном ходу влетел в девушку, притормозил, а после уехал с места происшествия. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Теперь виновник аварии может стать фигурантом уголовного дела.

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