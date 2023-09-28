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28 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве мужчина на электросамокате сбил девушку и скрылся

"Московский патруль": в Москве мужчина на электросамокате сбил девушку и скрылся

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В Москве мужчина на электросамокате сбил девушку и скрылся с места происшествия. Момент наезда снял видеорегистратор проезжающего мимо авто.

На кадрах видно, как подозреваемый на полном ходу влетел в девушку, притормозил, а после уехал с места происшествия. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Теперь виновник аварии может стать фигурантом уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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