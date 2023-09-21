21 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": экс-начальника таможенного управления осудили на 9,5 года колонии
В Дорогомиловском суде Москвы вынесли приговор бывшему начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрию Васильеву.
Его обвинили в присвоении бюджетных средств и получении взятки 5 миллионов рублей. В итоге его осудили на 9,5 года колонии строго режима, а также обязали заплатить штраф в размере 10 миллионов рублей.
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Программа: Московский патруль