"Московский патруль": экс-начальника таможенного управления осудили на 9,5 года колонии

В Дорогомиловском суде Москвы вынесли приговор бывшему начальнику Центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрию Васильеву.

Его обвинили в присвоении бюджетных средств и получении взятки 5 миллионов рублей. В итоге его осудили на 9,5 года колонии строго режима, а также обязали заплатить штраф в размере 10 миллионов рублей.

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