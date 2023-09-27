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27 сентября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": водитель Kia Spectra уснул за рулем и въехал в отбойник на Пятницком шоссе

"Рейд 112": водитель Kia Spectra уснул за рулем и въехал в отбойник на Пятницком шоссе

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Около 02:50 водитель автомобиля Kia Spectra уснул за рулем и врезался в отбойник на Пятницком шоссе. К счастью, никто не пострадал – ни водитель, ни проезжающие в попутном направлении машины. Легковушка, тем не менее, сильно повреждена.

На улице Угрешская произошел пожар в автосервисе. Выяснилось, что один из ангаров воспламенился. Сотрудники МЧС потушили огонь через несколько минут. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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