"Рейд 112": водитель Kia Spectra уснул за рулем и въехал в отбойник на Пятницком шоссе

Около 02:50 водитель автомобиля Kia Spectra уснул за рулем и врезался в отбойник на Пятницком шоссе. К счастью, никто не пострадал – ни водитель, ни проезжающие в попутном направлении машины. Легковушка, тем не менее, сильно повреждена.

На улице Угрешская произошел пожар в автосервисе. Выяснилось, что один из ангаров воспламенился. Сотрудники МЧС потушили огонь через несколько минут. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Подробнее – в программе "Рейд 112".