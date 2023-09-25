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25 сентября, 23:55

Происшествия

"Рейд 112": Volkswagen врезался в заглохшую машину на улице Барклая

"Рейд 112": Volkswagen врезался в заглохшую машину на улице Барклая

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Около 01:00 автомобиль ВАЗ-2110 двигался по улице Барклая в сторону Кутузовского проспекта. По словам водителя, в районе дома № 6 у него кончился бензин, и машина заглохла. В этот момент сзади в машину врезался Volkswagen Polo. В результате столкновения никто не пострадал.

На Волгоградском проспекте произошел пожар в квартире. Выяснилось, что в квартире загорелось масло, которое пролили на плиту. Огонь в считанные секунды распространился по вытяжке, после чего загорелись натяжные потолки. Произошло сильное задымление внутри здания. Отмечается, что пожарные быстро ликвидировали возгорание.

Подробнее – в программе "Рейд 112".

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