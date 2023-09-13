Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже денег из прачечной

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже денег из прачечной

"Московский патруль": суд в Москве начал рассматривать дело о массовом убийстве 1994 года

"Московский патруль": в Москве полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

Акула напала на человека в Египте

Козы повредили автомобили в Бутове

Мужчина в Измайлове обокрал прачечную самообслуживания

СМИ сообщили о новой причине спасения пассажиров борта "Уральских авиалиний"

Шторм обрушился на юго-восток Испании

Полицейские в Ростове-на-Дону поймали дикого кабана

Пожар произошел на заводе в Севастополе в результате атаки ВСУ

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже денег. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как мужчина идет по коридору и входит в помещение прачечной на Первомайской улице. На столе прачечной лежали деньги, предназначенные для размена купюр.

Мужчина, увидев их, присвоил себе и покинул помещение. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика