"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже денег из прачечной

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже денег. На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как мужчина идет по коридору и входит в помещение прачечной на Первомайской улице. На столе прачечной лежали деньги, предназначенные для размена купюр.

Мужчина, увидев их, присвоил себе и покинул помещение. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

