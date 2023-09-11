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11 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": экс-помощника руководителя Россельхознадзора осудили на 12 лет

"Московский патруль": экс-помощника руководителя Россельхознадзора осудили на 12 лет

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Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова приговорили к 12 годам колонии строгого режима, данное решение принял Савеловский районный суд Москвы.

Натарова признали виновным в получении крупных взяток и педофилии. Однако, сам экс-помощник руководителя ведомства свою вину в содеянном не признал. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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