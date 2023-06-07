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07 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Шереметьево таможенники нашли тайники с 16 тысячами сигарет

"Московский патруль": в Шереметьево таможенники нашли тайники с 16 тысячами сигарет

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Кофейный столик стал прикрытием для 16 тысяч контрабандных сигарет. Сотрудники таможни в Шереметьево заметили странные предметы во время сканирования вещей на экране рентген-оборудования.

В столешнице были аккуратно спрятаны пачки с табачными изделиями иностранного производства. Посылки должны были отправиться в Канаду и Великобританию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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