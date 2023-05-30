В Москве задержали украинку, планировавшую вывести сирот из новых регионов за рубеж – СМИ

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В Москве задержали гражданку Украины, которая хотела начать вывозить из новых регионов несовершеннолетних, оставшихся без родительской опеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ. – Прим. ред.) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий", – говорится в сообщении.

В январе Владимир Путин поручил кабмину, детскому омбудсмену и местным властям устанавливать детей-сирот, проживающих в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам президента, это необходимо для быстрого предоставления им государственной социальной помощи.

Уже в апреле постпред РФ при ООН Василий Небензя во время неформального заседания СБ ООН подчеркнул, что российская сторона не занимается массовым насильственным усыновлением украинских детей. Он подчеркнул, что оставшиеся без попечения родителей дети в границах ДНР и ЛНР были переданы под временную предварительную опеку.