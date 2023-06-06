Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 21:35

Общество

"Московский патруль": Роспотребнадзор и активисты проверили точки продажи алкоголя

"Московский патруль": Роспотребнадзор и активисты проверили точки продажи алкоголя

Будущие контрактники рассказали, что сочли невозможным игнорировать призыв Родины

В магазинах столицы не нашли продукцию "Мистер Сидр"

В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр"

Новости часа: Киев предпринял обещанное наступление на разных участках фронта

"Деньги 24": мошенники украли у россиян 4,5 миллиарда рублей в 2023 году

Новости часа: МЧС России направило дополнительную группу спасателей в Херсонскую область

Синоптики спрогнозировали прохладную погоду в столице в выходные

Новости часа: продукцию "Мистер Сидр" продолжили изымать по всей России

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 7 июня

В столице сотрудники Роспотребнадзора и активисты федерального проекта "Трезвая Россия" проверяют точки продажи алкогольной продукции.

Проверки организованы с целью выявления и изъятия потенциально опасного напитка "Мистер сидр", которым отравились десятки человек сразу в нескольких регионах страны. Выяснилось, что в его составе были ядовитые вещества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика