06 июня, 21:35Общество
"Московский патруль": Роспотребнадзор и активисты проверили точки продажи алкоголя
В столице сотрудники Роспотребнадзора и активисты федерального проекта "Трезвая Россия" проверяют точки продажи алкогольной продукции.
Проверки организованы с целью выявления и изъятия потенциально опасного напитка "Мистер сидр", которым отравились десятки человек сразу в нескольких регионах страны. Выяснилось, что в его составе были ядовитые вещества.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль