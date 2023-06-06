"Московский патруль": Роспотребнадзор и активисты проверили точки продажи алкоголя

В столице сотрудники Роспотребнадзора и активисты федерального проекта "Трезвая Россия" проверяют точки продажи алкогольной продукции.

Проверки организованы с целью выявления и изъятия потенциально опасного напитка "Мистер сидр", которым отравились десятки человек сразу в нескольких регионах страны. Выяснилось, что в его составе были ядовитые вещества.

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