12 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": суд вынес приговор экс-замдиректора ФСИН Максименко
Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерию Максименко.
Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ущерб от его действий составил больше 300 миллионов рублей. Максименко приговорили к 9 годам колонии строгого режима.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль