"Московский патруль": суд вынес приговор экс-замдиректора ФСИН Максименко

Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерию Максименко.

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ущерб от его действий составил больше 300 миллионов рублей. Максименко приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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