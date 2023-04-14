"Московский патруль": полиция задержала липовых работников Пенсионного фонда

В Москве полицейские задержали липовых работников Пенсионного фонда, которые обманули 87-летнюю женщину. Злоумышленники обещали надбавку к пенсии, но вместо этого обокрали на 3 миллиона рублей.

По версии следствия, подозреваемые распределили роли. Молодой человек привез соучастниц преступления, которые вошли в квартиру пенсионерки и попросили написать заявление.

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