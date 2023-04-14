14 апреля, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала липовых работников Пенсионного фонда
В Москве полицейские задержали липовых работников Пенсионного фонда, которые обманули 87-летнюю женщину. Злоумышленники обещали надбавку к пенсии, но вместо этого обокрали на 3 миллиона рублей.
По версии следствия, подозреваемые распределили роли. Молодой человек привез соучастниц преступления, которые вошли в квартиру пенсионерки и попросили написать заявление.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль