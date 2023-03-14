"Московский патруль": столичный бизнесмен пытается вернуть изъятый автомобиль

Столичный бизнесмен Муса Ахмадов пытается вернуть автомобиль, который изъяли у него в рамках уголовного дела о мошенничестве. По словам сотрудника УИиОС ГУ МВД России по Московской области, два автомобиля бизнесмена были изъяты и сейчас находятся на спецстоянке.

В свою очередь, адвокат бизнесмена заявил, что изъятые автомобили были приобретены предпринимателем задолго до аферы. Это подтвердил и Химкинский городской суд. В постановлении суда говорится об отказе в удовлетворении ходатайства следователя о продлении ареста наложенного на автомобили. Но немецкие внедорожники Ахмадову так и не вернули.

Химкинская прокуратура обжаловала постановление суда. Впереди – апелляция, после которой, возможно, в этой спорной истории будет поставлена точка. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.