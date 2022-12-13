"Московский патруль": в Москве задержали предоставляющих магические услуги аферисток

В Москве задержаны предполагаемых аферисток, которые предоставляли магические услуги. Они обещали решить любые проблемы с помощью заговоренной воды и волшебных амулетов.

Следователи считают, что они сначала запугивали клиента, а после заставляли покупать "чудодейственные камни". По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

