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Новости

13 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали предоставляющих магические услуги аферисток

"Московский патруль": в Москве задержали предоставляющих магические услуги аферисток

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В Москве задержаны предполагаемых аферисток, которые предоставляли магические услуги. Они обещали решить любые проблемы с помощью заговоренной воды и волшебных амулетов.

Следователи считают, что они сначала запугивали клиента, а после заставляли покупать "чудодейственные камни". По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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