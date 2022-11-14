"Московский патруль": силовики обнаружили подпольную фабрику в Подмосковье

Горы мусора и тараканы повсюду – именно в таких условиях несколько десятков мигрантов

воплощали в ткани свое видение коллекций известных брендов. Этикетки с громкими названиями пришивались на изготовленную в этих стенах продукцию ровно до того момента, пока на территории подпольной фабрики в Подмосковье с визитом не появились силовики.

В подпольном швейном цеху почти круглые сутки работали около 80 человек из дальнего зарубежья. На оперативном видео вся технология теневого производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.