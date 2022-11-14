14 ноября, 23:55Происшествия
"Московский патруль": силовики обнаружили подпольную фабрику в Подмосковье
Горы мусора и тараканы повсюду – именно в таких условиях несколько десятков мигрантов
воплощали в ткани свое видение коллекций известных брендов. Этикетки с громкими названиями пришивались на изготовленную в этих стенах продукцию ровно до того момента, пока на территории подпольной фабрики в Подмосковье с визитом не появились силовики.
В подпольном швейном цеху почти круглые сутки работали около 80 человек из дальнего зарубежья. На оперативном видео вся технология теневого производства.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.