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Новости

14 ноября, 23:55

Происшествия

"Московский патруль": силовики обнаружили подпольную фабрику в Подмосковье

"Московский патруль": силовики обнаружили подпольную фабрику в Подмосковье

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Горы мусора и тараканы повсюду – именно в таких условиях несколько десятков мигрантов
воплощали в ткани свое видение коллекций известных брендов. Этикетки с громкими названиями пришивались на изготовленную в этих стенах продукцию ровно до того момента, пока на территории подпольной фабрики в Подмосковье с визитом не появились силовики.

В подпольном швейном цеху почти круглые сутки работали около 80 человек из дальнего зарубежья. На оперативном видео вся технология теневого производства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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