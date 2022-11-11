Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки

"Московский патруль": мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки

"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемую в краже украшений у пенсионерки

"Московский патруль": пассажир забрал чужой смартфон с рельсов в столичном метро

"Московский патруль": ошибка анестезиолога привела к гибели пациента в Электростали

"Московский патруль": полиция задержала аферистов, которые воровали деньги у мертвых

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину в подмосковном Дмитрове

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Бастрыкин запросил доклад о нелегальных экскурсиях в пещеры Подмосковья

"Рейд 112": пожар произошел в гаражном кооперативе на Верейской улице

Два пролета Антоновского моста разрушены в Херсонской области – СМИ

Мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки в Раменском городском округе Подмосковья. Они были задержаны.

Уточняется, что сначала охраннику удалось плотно закрыть дверь. Однако потом злоумышленники ее выбили и сразу же накинулись на сотрудника заправки.

Позже, на допросе, задержанные признались, что перед нападением употребили достаточно спиртного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика