11 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки
Мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки в Раменском городском округе Подмосковья. Они были задержаны.
Уточняется, что сначала охраннику удалось плотно закрыть дверь. Однако потом злоумышленники ее выбили и сразу же накинулись на сотрудника заправки.
Позже, на допросе, задержанные признались, что перед нападением употребили достаточно спиртного.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль