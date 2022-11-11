"Московский патруль": мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки

Мужчины накинулись на охранника АЗС с канистрами незамерзайки в Раменском городском округе Подмосковья. Они были задержаны.

Уточняется, что сначала охраннику удалось плотно закрыть дверь. Однако потом злоумышленники ее выбили и сразу же накинулись на сотрудника заправки.

Позже, на допросе, задержанные признались, что перед нападением употребили достаточно спиртного.

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