"Московский патруль": суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины в Троицке

Троицкий суд столицы арестовал вероятного киллера, который совершил убийство москвички Татьяны Новиковой. Женщину застрелили во время прогулки с собакой.

Ее муж – пенсионер МВД – изначально рассказал полиции версию, что сделал это незнакомец, и все из-за того, что овчарка была без намордника. Но дело оказалось, куда более запутанным.

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