"Московский патруль": в Москве участились случаи ДТП с детьми

Летние каникулы закончились и школьники вернулась в Москву. Многие из них, вероятно, забыли о правилах дорожного движения – инспекторы ГИБДД отмечают рост числа ДТП с участием детей.

Об элементарных требованиях, которые сохранят жизнь ребенку – в эфире телеканала Москва 24.

