"Московский патруль": граждане взяли кредит под залог недвижимости и лишились жилплощади

В программу уже неоднократно обращались граждане, которые взяли кредит под залог недвижимости, а затем лишились многомиллионной жилплощади. Фамилия кредитного предпринимателя фигурирует одна и та же.

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