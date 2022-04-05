"Московский патруль": Моргенштерн снова стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн снова стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишут СМИ, эксперты из Набережных Челнов внимательно изучили клипы на последние треки эпатажного шоумена и в трех роликах обнаружили пропаганду наркотических веществ.

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