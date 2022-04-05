"Московский патруль": полицейские задержали попытавшегося ограбить парфюмерный магазин

Полицейские задержали москвича, который пытался ограбить парфюмерный магазин. Уточняется, что его интересовала не наличность, а продукция.

В отношении молодого человека уже возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям. До суда дебошир будет находится под подпиской о невыезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.