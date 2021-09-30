"Московский патруль": с начала года на дорогах столицы погибли уже 86 пешеходов

С начала года на дорогах столицы погибли уже 86 пешеходов. По количеству нарушений они обогнали автомобилистов и все чаще провоцируют серьезные аварии.

Инспекторы посчитали, что наезд на пешехода сейчас самый распространенный вид ДТП в Москве. А больше всего аварий с их участием происходит почему-то во вторник. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

