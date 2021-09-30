"Московский патруль": из незаконного оборота изъята крупная партия оружия

Масштабную спецоперацию провели сотрудники МВД сразу в нескольких регионах страны. Из незаконного оборота изъята крупная партия оружия и боеприпасов.

Полицейские из столицы , Подмосковья, Воронежской, Смоленской и Пензенской областей, вместе с коллегами из ФСБ обнаружили в квартирах и частных домах десятки образцов оружия.

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