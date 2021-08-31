"Московский патруль": в Подольском суде присяжные не смогли явиться в очередной раз

В Подольском городском суде никак не может начаться процесс в отношении бывшего мэра подмосковного Раменского Андрея Кулакова. Присяжные заседатели постоянно болеют и никак не могут явиться в зал суда.

Отмечается, что Кулакова обвиняют в убийстве его любовницы Евгении Исаенковой. Однако он заявил, что не причастен к убийству женщины. Об этом – в программе "Московский патруль".