"Московский патруль": появились кадры задержания арестантов, сбежавших из изолятора

Полицейские обнародовали кадры задержания арестантов, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Тем временем следователи предъявили обвинение сотрудникам ИВС, которые дежурили в ночь побега.

Они уверены, что охранники специально оставили открытыми дверцы для передачи еды, отключили камеры видеонаблюдения в коридоре и ушли спать. О чем уже рассказали задержанные беглецы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.