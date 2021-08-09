"Московский патруль": вдова "колбасного короля" попросила о госзащите

Вдова так называемого "Колбасного короля" Владимира Маругова Сабина попросила о госзащите. Она главный свидетель по делу об убийстве супруга и боится мести со стороны вероятного киллера.

На минувшей неделе Александр Мавриди и еще четверо арестантов сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Грозит ли теперь вдове коммерсанта опасность? И о каких новых деталях громкого дела она рассказала в эксклюзивном интервью? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

