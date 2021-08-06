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Происшествия

18:57

Жительница Калининграда выбросила из окна съевшую деньги собаку

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки, выбросившей из окна пятого этажа съевшую деньги собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

По словам правоохранителей, подозреваемая обнаружила, что собака съела пятитысячную купюру, и в порыве гнева выкинула питомца в окно. Собака погибла на месте.

"В ходе разбирательства выяснилось, что собака принадлежит сестре подозреваемой. Сама владелица проживает на съемной квартире, где держать животных запрещено, поэтому оставила собаку у родственницы", – говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Подозреваемой может грозить штраф в размере до шести тысяч рублей или заработной платы за период до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации о нападении собак на ребенка в городском округе Щелково. Отмечается, что собаки породы кане-корсо уже не первый раз нападают на людей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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