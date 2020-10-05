"Московский патруль": в Домодедово задержана группа автоподставщиков

Группу автоподставщиков задержали в Домодедово. Сообщается, что среди них был и мнимый инспектор ГИБДД, и липовый страховой агент.

Свои "криминальные спектакли" они устраивали на участках дороги без камер. Об этом – в программе "Московский патруль".