У российского бойца угнали автомобиль за 2 млн рублей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Неизвестные угнали автомобиль у двукратного чемпиона Европы по самбо и бойца Хадиса Ибрагимова, сообщает портал 78.ru.

По словам спортсмена, свою машину стоимостью 2 миллиона рублей он припарковал на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 1 октября. На следующий день он обнаружил пропажу.

В материале говорится, что момент угона попал на камеры видеонаблюдения.

"Предположений, кто мог украсть, нет. Я так понял, что за мной кто-то следил. Я был в отъезде дней девять, видимо, в течение этого времени мою машину "прорабатывали", – заявил Ибрагимов.

Как уточняется, сотрудники полиции расследуют произошедшее.

Накануне Ибрагимова уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. Инцидент произошел, когда водитель вышел и оставил ключи в замке зажигания.

Машину нашли рядом со станцией "Технологический институт". В скором времени был задержан подозреваемый, им оказался 32-летний петербуржец.