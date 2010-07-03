Психолог прокомментировала нападение в метро на кашляющую женщину без маски

В столичном метро мужчина набросился на женщину, которая находилась в вагоне без маски и якобы кашляла. За пассажирку тут же вступились другие люди, благодаря чему конфликт удалось сгладить. Разбираемся в произошедшем и выясняем, как законными методами убедить другого человека соблюдать меры предосторожности на фоне ситуации с COVID-19.



За маску ответишь?

Пассажиры столичной подземки стали свидетелями нападения на женщину в вагоне поезда. Видео с инцидентом распространилось в Сети. По данным источника в правоохранительных органах, на станции "Профсоюзная" мужчина накинулся на пассажирку без маски, которая кашляла. За женщину тут же вступились другие люди и смогли оградить ее от обидчика. По факту произошедшего правоохранители уже начали проверку.

Из-за ситуации с коронавирусом в московском общественном транспорте пассажиры обязаны носить маску и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние. В столице проводят ежедневные рейды по контролю за соблюдением этих правил.

За несоблюдение в общественном транспорте масочного режима предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. При этом если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, то его не оштрафуют. Сейчас в столичном транспорте купить защитную маску можно всего за 5 рублей.



Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски в метро



Схожая история с нападением произошла в мае этого года недалеко от станции метро "Белорусская". Москвичка Алена Ивлева рассказала, что шла по улице и ее ни с того ни с сего ударил неизвестный молодой человек. По словам девушки, незнакомца задержали неравнодушные прохожие. На вопрос о том, почему тот совершил нападение, он якобы ответил, что москвичка была без маски, поэтому "в заговоре против мира".

В России за последние сутки зафиксировали 10 888 новых случаев заражения коронавирусом. На Москву пришлось 3 537 больных COVID-19.



Нужно ли делать замечание?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин считает, что мужчина в метро максимум мог вежливо сказать женщине о своей претензии, а не распускать руки.

"Если совершается преступление, если кого-то бьют, то тут, вероятно, еще можно физическую силу проявить. Но в данном случае дозволительно было только сделать замечание или вызвать соответствующих людей. На вежливые замечания люди адекватно реагируют", – пояснил эксперт.





Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Любое нападение, тем более физическое нападение, – неадекватный поступок. Взрослый человек понимает, что он не имеет права никого бить. Женщина нарушила правила – с кем не бывает, но можно аккуратно сделать замечание о том, что мы обязаны носить маски.

Собеседник Москвы 24 также вспомнил случай, когда при нем в вагоне метро молодой человек закурил сигарету. По его словам, половина вагона просто стояла и неодобрительно смотрела на парня. А Гринин подошел и попросил затушить сигарету, намекнув, что может сообщить об этом полиции. После замечания нарушитель перестал курить в вагоне и вышел на следующей станции.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова рассказала Москве 24, что просить человека надеть маску нужно вежливо, при этом не надо отчитывать или делать замечания в грубой форме. Также, по ее словам, имеет смысл воспользоваться так называемой я-конструкцией.

"Например, надо сказать: "Я хотел бы вас попросить надеть маску". Или: "Мне бы очень хотелось, чтобы вы ко мне не приближались". Когда это идет через "я-конструкцию", без "тыкания", то с большой долей вероятности не вызовет негативной реакции и сопротивления. Конечно, и в таком случае может быть ответная реакция, если человек взвинчен или агрессивен сам по себе, но среднестатистические люди вполне адекватно поймут просьбу", – пояснила психолог.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Тот человек, который делает замечание, не только это должен сделать корректно, но внутренне приготовиться к тому, что другая сторона может начать объяснять свою позицию.

"Людям, у которых нервы на пределе, я советую в первую очередь подумать не о другом человеке, а о себе, потому что любой конфликт – вещь затратная, это пагубно действует на нервную систему, а на стресс уходят какие-то защитные силы организма", – отметила Панфилова.

Специалист добавила, что если пассажир явно недобродушно настроен, то замечание в его сторону только добавит накала назревающему конфликту.

