Милонов выступил против отмены наказаний за проституцию

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против предложения правозащитников отменить наказания за занятие проституцией. Депутат считает, что самих правозащитников необходимо допросить на создание ОПГ, а оказание эскорт-услуг приравнять к уголовным преступлениям.

"Это не правозащитники – это шайка вместе с их мадам-содержательницей. Это не правозащитная организация – это организация, которая образована на основе преступной деятельности группой лиц. От этой организации нужно не поправки принимать, а в кандалы их, в наручники и допрашивать на создание ОПГ. Естественно я считаю, что административное наказание должно быть первичным за занятие проституцией, вторичным должно быть уголовное", – заявил Милонов.

По мнению правозащитников, административные дела за занятие проституцией редко доходят до суда, в большинстве случаев женщины якобы дают взятку сотрудникам полиции, что способствует распространению коррупции. Виталий Милонов, во избежание подобных инцидентов, предлагает министрам обратиться к сотрудникам полиции.



Виталий Милонов депутат Госдумы Это позорно. Надо, чтобы ни одной взятки они заплатить не смогли. Необходимо министрам объявить полицейским, что тот, кто берет позорные деньги у проституток, сам становится проституткой.



Ранее правозащитная организация "Серебряная роза" направила в Минюст замечания по поводу нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, активисты настаивают на отмене наказания за оказание эскорт-услуг. Глава организации Ирина Маслова уверена, что это ломает женщинам жизнь и способствует распространению коррупции.