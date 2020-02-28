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Общество

15:34

Шнуров ответил Милонову на предложение сразиться на дуэли

культура общество

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил депутату Госдумы Виталию Милонову на предложение о дуэли.

"Милонов, в отличие от меня, себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу не могут принимать участия в дуэли", – цитирует его РИА Новости.

20 февраля сообщалось, что музыкант стал членом Партии роста. По словам Шнурова, с ним будет "явно веселее". Он не исключил возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году.

Шнуров уточнил, что не будет менять песню про выборы из фильма "День выборов", несмотря на возможное ассоциирование слов композиции с ним. Он объяснил, что это стало народной поговоркой, которую поменять нельзя. Музыкант обратил внимание, что пока еще не является кандидатом, а только вступил в партию и стал политическим деятелем.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение лидера "Ленинграда". Она считает, что в последнее время политикой хотят заниматься далекие от нее люди. По мнению Поклонской, не стоит превращать политику в шоу.

"Коммунисты России" выразили негативное отношение к поступку Шнурова. В партии отметили, что лидер группы "Ленинград" начал сотрудничество с бизнесменом Борисом Титовым, хотя раньше исполнял композиции, высмеивающие пороки капитализма.

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