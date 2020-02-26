Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?" – заявила Поклонская.

Депутат отметила, что в последнее время политикой хотят заниматься совершенно посторонние от нее люди. По ее мнению, не стоит превращать политику в шоу, чтобы не пришлось снимать "Голубые огоньки" в нижней палате парламента.

"Конечно, решать и выбирать людям, но совсем в шоу не надо политику превращать! Разок посмеемся со "звездным десантом", а потом с этим придется жить", – отметила депутат.

Поклонская посоветовала звездам шоу-бизнеса продолжать заниматься своим творчеством, отметив, что без политики они прекрасны.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров вошел в ряды Партии роста. Сам музыкант отметил, что с ним в политике будет "явно веселее".

Об участии в выборах в Госдуму и довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга музыкант говорить отказался. Он отметил, что пока еще не является кандидатом, а лишь вступил в партию и стал политическим деятелем.