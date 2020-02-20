Шнуров заявил, что его песня про выборы теряет актуальность

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Музыкант Сергей Шнуров посчитал, что его песня из фильма "День выборов" теряет актуальность. Такое заявление он сделал после вступления в Партию роста, передает ТАСС.

"Мне всегда не нравилось слово "все", которое там подразумевается. "Некоторые" все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться", – отметил Шнуров.

Он также понадеялся не попасть в ту категорию людей, про которую поет в своей песне.

Ранее стало известно о том, что Шнуров вошел в ряды Партии роста. Сам музыкант отметил, что с ним в политике будет "явно веселее". Об участии в выборах в Госдуму и довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга музыкант говорить отказался.