Шнуров не будет менять слова песни про выборы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Сергей Шнуров заявил, что не будет менять песню про выборы из фильма "День выборов" несмотря на возможное ассоциирование слов композиции с ним после того, как он стал членом Партии роста, передает РИА Новости.

"С какой стати? Это народная уже поговорка, это вошло в народ, это все поют. Как я могу это поменять?", – отметил Шнуров.

Он отметил, что пока еще не является кандидатом, а лишь вступил в партию и стал политическим деятелем. "Когда буду кандидатом, тогда споем эту песню вместе", – заверил музыкант.

Также Шнуров заявил, что одной из важных тем считает культуру как среду обитания общества.

"Культура – это не система запретов, а система понимания того, что уместно. Система уместностей. Где-то уместен мат, а где-то уместней промолчать. И молчание будет выглядеть сильнее, и звучать сильнее, чем любое матерное слово", – добавил он.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров вошел в ряды Партии роста. Сам музыкант отметил, что с ним в политике будет "явно веселее". Об участии в выборах в Госдуму и довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга музыкант говорить отказался.