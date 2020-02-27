Шнуров предложил запретить дождь, снег и некрасивых женщин

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на встрече с членами Партии роста заявил, что в стране достаточно "дырявых" запретов, от которых нужно избавляться, сообщают "Дни.ру". В частности, негодования музыканта коснулись закона о мате.

"Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне не нравится дождь. Давайте запретим снег и некрасивых женщин", – подчеркнул Шнуров.

За время своего выступления музыкант несколько раз выругался, чем позабавил присутствующих в зале. Матерился Шнуров и во время выступления о политической пассивности россиян, которые не хотят ходить на выборы.

Сергей Шнуров вошел в ряды Партии роста. Сам музыкант отметил, что с ним в политике будет "явно веселее".

Об участии в выборах в Госдуму и довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга музыкант говорить отказался. Он отметил, что пока еще не является кандидатом, а лишь вступил в партию и стал политическим деятелем.