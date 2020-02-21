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Москва 24

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Общество

12:38

"Коммунисты России" осудили Шнурова за вступление в Партию роста

общество

Фото: скриншот видео телеграм-канала Московские новости

Партия "Коммунисты России" выразили негативное отношение к вступлению музыканта Сергея Шнурова в Партию роста, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии.

Отмечается, что лидер группы "Ленинград" начал сотрудничество с бизнесменом Борисом Титовым, хотя раньше исполнял композиции, высмеивающие пороки капиталистического строя.

"Мы осуждаем и презираем Шнура за такое поведение. Раз он так всех подставил, пусть переименовывает свою группу из "Ленинграда" в "Куршевель", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, "Коммунисты России" призвали к бойкоту творчества Шнурова, назвав его "предателем".

20 февраля стало известно, что Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом заявил Борис Титов на встрече с руководителями региональных организаций.

В связи с этим сам музыкант отметил, что его песня из фильма "День выборов" сейчас теряет актуальность.

Шнуров вошел в ряды Партии роста

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