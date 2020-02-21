Политолог оценил шансы звезд российской эстрады на выборах в Госдуму

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Когда артист пытается вести себя как политик, как обычный политик он становится малоинтересен, в частности для молодежи. Так прокомментировал сайту Москва 24 вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин новость о желании Валерии создать свою политическую партию "Сильные женщины".

Политолог отметил, что избирателей больше интересуют политики, которые могут решать актуальные проблемы. По мнению Макаркина, артисты этого делать не могут, ссылаясь на свой опыт 90-х годов.

"Избиратели голосуют за политиков, которые решают их проблемы. У нас был опыт 90-х годов, когда масса артистов пришла в политику. Они пытались рассуждать о политике правильно, политкорректно; пытались найти правильные слова в чужой для себя сфере. Это было неинтересно. Артиста воспринимали как человека, который занимается своей сферой, у него может быть масса поклонников, но, когда его фанат оказывается на избирательном участке, он голосует политически, а не ищет фамилию человека, который понравился ему в артистической сфере", – считает эксперт.

Макаркин также отметил, что причина такого рвения звезд эстрады в политику – желание привлечь к себе больше внимания, создать информационный повод. Хотя политолог и не исключил, что это происходит из-за желания самих политиков "разбавить политический ландшафт с помощью фигур, с которыми не связаны никакие политические рифы, они достаточно понятны, они не являются ярыми оппозиционерами".



Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий Более того, будет ли этот человек, отвязный на сцене, также артистичен, отвечая на вопросы о Конституции, о налогах, о пенсиях, где брать деньги? Это же не их сфера.



Одним из аргументов против звезд в политике эксперт отметил отсутствие базы политической активности.

"Для того чтобы звезда шла в политику, у нее должно быть какое-то прошлое, которое соответствовало этому желанию. Если ты на примере Валерии борешься с домашним насилием, то сначала ты борешься на общественном уровне, потом решаешь, что этого недостаточно, идешь в Думу – это понятно, но просто сказать: "Я хочу бороться"? Этого недостаточно для избирателей".

Шнуров же, по мнению Макаркина, хоть и владеет некой базой, но вынужден от нее отказаться в угоду интересам Партии роста.

"У Шнурова, да, база есть, но она расходится с образом той партии, в которую он пришел. Партия роста уже имеет свой имидж. Она участвовала в выборах в 2016 и 2017 годах. Образ Шнура и образ партии расходятся с друг с другом. Партия более умеренная, более осторожная. Возникает вопрос, кто будет с кем сближаться. Либо партия будет тянуться к артистическому образу Шнурова, либо Сергей станет более умеренным, станет заниматься вопросами культуры, как он и обещает. Сейчас события развиваются именно по второму варианту", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Артист планирует баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Его примеру последовала и Валерия, но она пошла дальше. Продюсер певицы заявил о ее желании основать свою политическую партию с рабочим названием "Сильные женщины".