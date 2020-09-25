"Московский патруль": в столице пресекли деятельность незаконных "обнальщиков"

В Москве пресечена деятельность подпольных банкиров, которых подозревают в незаконной финансовой деятельности. К так называемым "обнальщикам" пришли бойцы спецназа.

Злоумышленников, еще не успевших толком проснуться и понять, что происходит, оперативники уложили лицом в пол и надели на них наручники. Обыски и задержания происходили одновременно по 18 адресам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

