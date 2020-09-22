Эксперт оценил, безопасно ли перечислять зарплаты по номеру телефона

18:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович прокомментировал Москве 24 внедрение нового сервиса в системе быстрых платежей (СБП), при помощи которого компании могут переводить зарплаты своим сотрудникам по номеру телефона.
Ранее сообщалось, что возможность переводов от юридических лиц в адрес россиян через систему быстрых платежей ЦБ стала полномасштабной. Первооткрывателем сервиса для всех своих клиентов выступил "Делобанк" (группа СКБ-Банка). Также над внедрением нового функционала работают "Тинькофф", "Веста", "Открытие", Росбанк и другие. А в Центробанке отметили, что сейчас изучают вопрос создания централизованного сервиса по переводу заработной платы в СБП.
По мнению Масаловича, использование системы быстрых платежей дает большую свободу, однако порождают два потенциальных механизма мошенничества. Первый связан с несовершенством самой системы, на которую уже были нарекания, хотя сейчас проблемы устранены, отметил специалист.
"Второе более серьезное. Если ваш банковский счет привязан однозначно к вам и однозначно к банку и за его безопасность отвечает банк, то номер телефона не привязан ни к кому. И банк за него не отвечает", – объяснил собеседник Москвы 24.
Кроме того, по словам Масаловича, сейчас начнут накапливаться практики первых "разводов", связанных с такими денежными переводами. "Мошенники в таком случае быстро и творчески срабатывают. Любая новая услуга плоха тем, что она сырая. Неизвестно, что придет в голову мошенникам. Нужно самим быть аккуратнее", – заключил эксперт.
Ранее специалисты выяснили, как мошенники похищают деньги со счетов клиентов банков через Систему быстрых платежей.
Сообщается, что эксперты обнаружили уязвимость при подключении функции СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций. С помощью нее мошенники получили данные счетов клиентов.
Впоследствии они запустили мобильный банк и авторизовались как его клиенты. Злоумышленники направили запрос на перевод денег в другой банк, при этом указывая номер счета другого клиента. Система же не проверяет принадлежность счета, поэтому перевела деньги мошенникам.
Это первый случай хищения денег с помощью Системы быстрых платежей. В банковских кругах считают, что об этой лазейке в системе мог знать только тот, кто работал с приложением. То есть одним из подозреваемых является сотрудник или разработчик.
В Центральном банке сообщили, что проблема обнаружена и устранена. Уязвимостей в программном обеспечении самой системы не нашли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: