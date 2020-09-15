В Роскачестве дали советы по борьбе с юристами-мошенниками

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Специалисты Роскачества рассказали о способах по борьбе с юристами-мошенниками. В первую очередь они рекомендовали внимательно читать договор перед подписанием, уделяя особое внимание формулировкам, сообщает "Вечерняя Москва".

"Если вы попали на такую удочку, в первую очередь очень внимательно прочитайте договор. Запомните: "оказание консультационных услуг", "оценка проблемы и анализ правовых путей для разрешения" – это формулировки ни о чем не говорящие, то есть потребитель заплатит деньги без оказания услуги", – рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

Он также посоветовал удостовериться в нотариальной компании: проверить сведения об организации на портале ФНП или на сайтах региональных нотариальных палат. Специалист также рекомендовал не связываться с посредниками и общаться с нотариусом напрямую.

При намерении получить консультацию в Сети Борисов посоветовал обратить внимание на оформление сайта, адрес веб-страницы, наличие защищенного соединения, рекламу и отзывы об организации. Он пояснил, что броский стиль сайта и слишком навязывающие услуги говорят о том, что сайт был создан с целью мошеннических действий.

"Внимательно читайте договор, который вы подписываете! Особенно мелкий шрифт. Задавайте вопросы о непонятных пунктах – велика вероятность, что после ответа вы встанете и уйдете. Если договор вызывает сомнения, лучше отказаться от его подписания или показать его другому, стороннему юристу", – заключил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Ранее сотрудники Роскачества выпустили рекомендации, которые помогут жителям РФ перестать получать звонки от мошенников. По словам специалистов, заблокировать такие входящие вызовы можно с помощью настроек в телефоне, операторов связи или специальных программ.

При этом в Роскачестве посоветовали не использовать малоизвестные приложения с небольшим количеством скачиваний. По их мнению, в этом случае пользователь представляет определителю свои данные, поэтому есть опасность стать жертвой недобросовестных разработчиков

