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31 октября, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, когда возникает кислородное голодание

"Качество жизни": врач рассказала, когда возникает кислородное голодание

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Люди редко задумываются о кислороде, пока не появляется одышка или слабость. Оказывается, что проблема может возникнуть не только из-за легких.

Почему человек может чувствовать нехватку воздуха при нормальной сатурации? Как анемия мешает тканям получать достаточно кислорода? Почему при апноэ сна уровень кислорода может падать десятки раз за ночь, а человек об этом даже не знает?

Какие заболевания легких нарушают поступление кислорода в кровь? Как курение и вейпы влияют на дыхательную систему? Правда ли, что постоянное пребывание в душной комнате вызывает "кислородное голодание"? Какие продукты нужны для образования гемоглобина? Что помогает усваивать железо из пищи, а какие напитки могут этому мешать?

Можно ли с помощью прогулок и физической активности насытить организм кислородом? Как правильно проветривать помещение осенью и зимой? Что на самом деле показывает пульсоксиметр и почему сатурация 99% еще не означает, что все хорошо? Когда достаточно общего анализа крови и ферритина, а когда нужны спирометрия или исследование сна?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт Варвара Севастьянова.

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