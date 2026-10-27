27 октября, 10:00Общество
"Качество жизни": врач рассказала, чем полезна хурма
Чем хурма может быть полезна для сердца и сосудов? Почему после одного плода во рту остается сладость, а после другого все "вяжет" – и опасно ли это?
Какую хурму выбрать, чтобы получить максимум пользы: мягкую, замороженную или сушеную? Сколько можно съедать за день? И у кого в желудке может образоваться безоар после употребления хурмы?
На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач превентивной медицины, нутрициолог, косметолог Анастасия Пантус.