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27 октября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, чем полезна хурма

"Качество жизни": врач рассказала, чем полезна хурма

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Чем хурма может быть полезна для сердца и сосудов? Почему после одного плода во рту остается сладость, а после другого все "вяжет" – и опасно ли это?

Какую хурму выбрать, чтобы получить максимум пользы: мягкую, замороженную или сушеную? Сколько можно съедать за день? И у кого в желудке может образоваться безоар после употребления хурмы?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач превентивной медицины, нутрициолог, косметолог Анастасия Пантус.

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