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29 августа, 07:00

Общество

"Качество жизни": хроническое воспаление

"Качество жизни": хроническое воспаление

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Врачи предупреждают, что в основе многих современных заболеваний лежит хроническое воспаление. Оно может годами протекать практически незаметно, постепенно повреждая сосуды, сердце, суставы и другие органы.

Как вовремя распознать эту скрытую угрозу? Какие заболевания начинаются с хронического воспаления? Какие ежедневные привычки незаметно провоцируют воспаление?

Какие продукты обладают противовоспалительным действием, а какие поддерживают воспаление? Что нужно изменить в своем образе жизни, чтобы остановить воспаление?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач общей практики, семейный врач Елизавета Алдаева.

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