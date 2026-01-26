Форма поиска по сайту

26 января, 18:00

Общество

"Доктор 24": психотерапевт рассказала о вреде ускоренного просмотра видео

"Доктор 24": психотерапевт рассказала о вреде ускоренного просмотра видео

По статистике россияне стали чаще смотреть кино и сериалы в ускоренном режиме. Как это влияет на работу мозга? Почему при таком просмотре искажается восприятие реальности и снижается концентрация внимания?

К каким проблемам со здоровьем это может привести? Для кого такой просмотр видео особенно опасен? Какие ролики все-таки можно смотреть и слушать в ускоренном режиме?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-психотерапевт центра меняльного здоровья Алина Схинес.

Программа: Доктор 24
обществовидео

