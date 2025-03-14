"Доктор 24": психолог объяснила, как шопоголизм влияет на психику и как с ним бороться

Что важно знать о шопоголизме? Почему жители мегаполисов подвержены этому недугу? Как научиться контролировать свои траты и избегать ненужных покупок? Чем шопоголизм похож на другие психологические заболевания и как с ним бороться?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила Ткаченко Галина, кандидат психологических наук, медицинский психолог Центральной клинической больницы Управления делами Президента.