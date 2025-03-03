"Доктор 24": врач рассказала, как распознать мононуклеоз и избежать осложнений

Почему мононуклеозом чаще болеют молодые? На самом ли деле этот вирус есть почти у каждого из нас? Как он может привести к нарушениям проходимости дыхательных путей?

По каким симптомам его можно отличить от обычной ангины? И что нельзя делать во время болезни и сразу после выздоровления, чтобы не заработать осложнения?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ "НИКИО имени Л. И. Свержевского" ДЗМ Анна Товмасян.